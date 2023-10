Елена Рибакина и Коко Гоф започнаха с победи в Пекин

Елена Рибакина и Коко Гоф се класираха за втория кръг на турнира от сериите УТА 1000 в Пекин.

В последния мач от програмата за деня поставената под №5 Рибакина надигра напълно първата ракета на Китай Цинвън Чжън 6:1, 6:2.

Мачът беше един от най-очакваните в първия кръг, тъй като противопоставяше две тенисистки от топ 25 на света, но Рибакина не остави никакви шансове на Чжън.

Във втория кръг представителката на Казахстан ще срещне германката Татяна Мария.

Cruising into the next round



Elena Rybakina defeats Zheng in straight sets and will face Maria in the next round! #ChinaOpen pic.twitter.com/y8zBR477Xk