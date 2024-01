Елена Рибакина спечели титлата в Бризбейн

Световната №4 Елена Рибакина спечели шеста титла в кариерата си и първа за сезона на тенис турнира в Бризбейн.

Рибакина изнесе урок на втората в света и първа поставена в основната схема Арина Сабаленка, като я надигра с 6-0, 6-3 във финалния мач и сложи край на поредицата от 15 победи на Сабаленка на австралийска земя, поредица, която тя започна миналата година печелейки в Аделаида и на Australian Open.

