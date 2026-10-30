Елизара Янева изпусна три мачбола и отпадна след драматичен обрат в Италия

Първата ракета на България при жените Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от категория WTA 125 в Курмайор, Италия, с награден фонд 115 000 евро. Българката допусна драматична загуба от французойката Елса Жакмо със 7:5, 6:7(4), 1:6 след два часа и 33 минути игра, въпреки че разполагаше с три мачбола във втория сет.

19-годишната състезателка започна трудно двубоя и изостана с 3:5 в първата част. Янева обаче демонстрира характер, спечели четири поредни гейма и осъществи пълен обрат, за да затвори сета със 7:5.

Българката продължи силното си представяне и във втората част, в която поведе убедително с 4:0. Жакмо успя да върне три гейма, но Янева отново проби и при 5:3 получи възможност да сервира за победата.

Французойката обаче върна пробива, а при 5:4 в своя полза Янева достигна до три мачбола при подаването на съперничката си. Българската тенисистка не успя да реализира нито един от тях и позволи на Жакмо да остане в двубоя.

Така се стигна до тайбрек, в който Янева поведе с 2:0, но впоследствие загуби инициативата и отстъпи с 4:7 точки.

Пропуснатите възможности се отразиха на развоя на решителния трети сет. След равенство 1:1 французойката спечели пет последователни гейма и сложи край на участието на българката в надпреварата.

Въпреки болезненото поражение Янева продължава силния си сезон. За достигането си до четвъртфиналите в Курмайор тя заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през настоящата седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място.