Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Майорка

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 125 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 7 в основната схема, отстъпи на Франческа Курми (Малта) с 1:6, 6:4, 4:6 за два часа и 15 минути.

Първата ракета на България изостана в общия резултат след силен първи сет за представителката на Малта. Във втората част Янева пое инициативата и прати срещата в решаващ сет.

В него българката изостана с 3:5, спечели следващото си подаване, но не успя да върне пробива и да изравни.

С достигането си до четвъртфиналната фаза Елизара Янева заработи 27 точки за ранглистата, в която през тази седмица заема рекордното за кариерата си 146-о място, както и 3000 евро от наградния фонд на надпреварата.