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Елизара Янева продължава победния си ход в Майорка и се доближава до топ 100

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Спорт
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19-годишната българка разгроми французойката Карол Моне само за 78 минути и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125

Елизара Янева продължава победния си ход в Майорка и се доближава до топ 100
Снимка: БТА
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Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева продължава със силните си изяви на международната сцена. 19-годишната пловдивчанка се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Майорка, Испания, след категорична победа над французойката Карол Моне с 6:2, 6:2.

Надпреварата се провежда на клей кортове и е с награден фонд от 125 хиляди евро, а Янева е поставена под номер 7 в основната схема.

Българката се нуждаеше от едва 78 минути, за да преодолее съпротивата на 210-ата в световната ранглиста.

Въпреки убедителния резултат срещата предложи и някои колебания при подаването на Янева. Тя допусна по два пробива в двата сета, но компенсира със значително по-ефективна игра при сервис геймовете на съперничката си.

Пловдивчанката реализира по четири пробива във всяка от двете части, като по този начин наложи превъзходството си и не позволи на Моне да намери път обратно в двубоя.

Успехът изпрати Янева сред най-добрите осем в турнира, където следващата ѝ съперничка ще бъде представителката на Малта Франческа Курми.

Победата има важно значение и за развитието на младата българка в световната ранглиста.

С достигането си до четвъртфиналите Янева си осигури 27 точки за класацията на WTA, в която през настоящата седмица заема рекордното за кариерата си 146-о място.

Това е поредна положителна стъпка за 19-годишната тенисистка, която постепенно се приближава до първите 100 в света.

Представянето ѝ в Майорка затвърждава добрата форма, която демонстрира през последните месеци, и ѝ дава възможност да продължи да трупа ценни точки и опит на по-високо ниво.

Българското участие в турнира обаче не се изчерпва само с Янева.

Другата ни представителка в надпреварата на сингъл - Лидия Енчева, също има важен двубой днес. Тя ще се изправи срещу поставената под номер 1 в схемата австрийка Юлия Грабер в опит да продължи напред.

Освен на сингъл Елизара Янева ще се включи и в турнира на двойки.

Българката ще си партнира с украинката Анастасия Соболиева, а първите им съпернички ще бъдат германките Нома Ноха Акуге и Жоел Лили Софи Стюр, които участват с "уайлд кард“.

#WTA 125 в Майорка #Елизара Янева

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