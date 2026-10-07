Елизара Янева с труден старт на турнира по тенис в Бургас

Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".
Българката Елизара Янева се класира за втория кръг на единично на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".
Янева преодоля на старта на основната схема румънката Джулия Сафина Попа след обрат с 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 16 минути. Следващата противничка на националката ще бъде Соня Женихова (Германия), която отстрани друга българка - Валерия Гърневска.
По-рано днес три български представителки отпаднаха в първия кръг в Бургас. Никол Иванова загуби с 1:6, 1:6 от румънката Илинка Далина Амарией, квалификантката Галена Кръстенова отстъпи пред третата поставена Анастасия Соболева (Украйна) с 1:6, 4:6, докато Денислава Глушкова претърпя поражение от Каролина Алвеш (Бразилия) с 2:6, 3:6 за час и 46 минути игра.
В момента четвъртата в схемата Росица Денчева играе срещу Джина Файстел (Полша), а Лия Каратанчева - срещу петата поставена аржентинка Луисина Джованини, след което предстои и двубоят на Лидия Енчева срещу Мари Фогт (Германия).
Два мача с българско участие от надпреварата на двойки при дамите ще бъдат изиграни днес - Теодора Найденова и Мелани Стоичкова срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция) и Андрея Глушкова и Денислава Глушкова - срещу вторите поставени чехкини Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.