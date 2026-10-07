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Елизара Янева с труден старт на турнира по тенис в Бургас

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Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

елизара янева класира полуфиналите тенис турнира категория w50 пловдив успех лидия енчева
Снимка: БТА
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Българката Елизара Янева се класира за втория кръг на единично на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Янева преодоля на старта на основната схема румънката Джулия Сафина Попа след обрат с 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 16 минути. Следващата противничка на националката ще бъде Соня Женихова (Германия), която отстрани друга българка - Валерия Гърневска.

По-рано днес три български представителки отпаднаха в първия кръг в Бургас. Никол Иванова загуби с 1:6, 1:6 от румънката Илинка Далина Амарией, квалификантката Галена Кръстенова отстъпи пред третата поставена Анастасия Соболева (Украйна) с 1:6, 4:6, докато Денислава Глушкова претърпя поражение от Каролина Алвеш (Бразилия) с 2:6, 3:6 за час и 46 минути игра.

В момента четвъртата в схемата Росица Денчева играе срещу Джина Файстел (Полша), а Лия Каратанчева - срещу петата поставена аржентинка Луисина Джованини, след което предстои и двубоят на Лидия Енчева срещу Мари Фогт (Германия).

Два мача с българско участие от надпреварата на двойки при дамите ще бъдат изиграни днес - Теодора Найденова и Мелани Стоичкова срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция) и Андрея Глушкова и Денислава Глушкова - срещу вторите поставени чехкини Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.

#тенис турнир в Бургас 2026 #Елизара Янева

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