Елизе Мертенс е новата шампионка в Хертогенбош

Елизе Мертенс вдигна титлата на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия.

На финала белгийката, която на старта на надпреварата отстрани най-добрата българска състезателка Виктория Томова, се наложи над Елена Габриела Русе от Румъния с 6:3, 7:6(4).

Началото беше за румънката, която дръпна с 3:1, но Мертенс влезе в серия от пет поредни гейма. В петия гейм третата поставена трябваше да отразява две точки за пробив. Във втората част двете тенисистки си размениха по един пробив, преди Мертенс да спаси два сетбола за съперничката в десетия гейм. Стигна се до тайбрек, в който по-класната от двете дръпна с 4:0 точки и не изпусна инициативата до края. Срещата продължи час и 56 минути.

Allez Elise! @elise_mertens secures her first title on grass after defeating Ruse 6-3, 7-6(4). #LibemaOpen pic.twitter.com/Eu8ewaneXk