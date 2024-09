Ема Наваро се класира за първи път в кариерата си на полуфинал на турнир от Големия шлем

Ема Наваро се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на турнир от Големия шлем. Поставената под номер 13 се справи с Паула Бадоса с 6:2, 7:5 на четвъртфиналите на US Open за час и 12 минути. Двете тенисистки, които са родом от Ню Йорк, предложиха двубой изпълнен с обрати, но в крайна сметка представителката на домакините показа по-добрата психика, което се оказа решаващо.

Американката започна ударно четвъртфиналния двубой, като първо спечели подаването си на нула, а веднага след това и проби сервиса на бившата номер 2 в света. Испанката така и не намери правилния ритъм в откриващата част, като тя направи цели пет двойни грешки. В крайна сметка Наваро реализира още един пробив, с който тя затвори сета с 6:2.

Emma Navarro can do no wrong right now!



She takes the opening set 6-2 against Badosa. pic.twitter.com/K6lnH41sc4 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

Бадоса обаче бързо се окопити след подновяването на играта и веднага проби подаването на американката. Играта на испанката от дъното на корта драстично се подобри, а това доведе и до още един пробив за 4:1, осъществен благодарение на прекрасен бекхенд по диагонала, който матира 12-та в света.

Paula Badosa is fighting back in the second set! pic.twitter.com/jr4vp5QCQK — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

При 5:1 в полза на бившата номер 2 в света обаче двубоят претърпя още един обрат. Наваро се възползва от психическото рухване на своята съперничка и спечели 24 от следващите 28 точки, с които тя не само наваксва изоставането си, а и затвори частта със 7:5.

Emma Navarro's moment in the sun! ️



She comes from 5-1 down in the second set to defeat Badosa and reach her maiden Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/YWfnW0ya2E — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

На полуфиналите Ема Наваро ще очаква победителката от сблъсъка между олимпийската шампионка Кинуен Женг и световната номер 2 Арина Сабаленка.

