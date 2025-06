Енцо Мареска иска Челси да изпробва различни тактики по време на световното клубно първенство

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е доволен от представянето на "сините" при победата с 2:0 срещу ФК Лос Анджелис в груповата фаза на световното клубно първенство.

Голове на Нето и резервата Енцо Фернандес осигуриха успеха в полза на носителя на трофея в Лигата на конференциите. Отборът от Висшата лига може да използва двубоите в САЩ, за да изпробва различни тактики и схеми, категоричен е италианският специалист.

Италианецът добави, че срещата е била "странна" заради почти празния 71-хиляден стадион в Атланта.

Chelsea head coach Enzo Maresca said the number of empty seats at his side’s Club World Cup opening win against LAFC made for a “strange environment”.



