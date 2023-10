Епизод 4: Григор Димитров срещу Карлос Алкарас в Шанхай не преди 13:30 часа

Григор Димитров се изправя днес срещу Карлос Алкарас на осминафиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Двубоят между българина и втория в световната ранглиста ще започне не по-рано от 13:30 часа.

Димитров, който е поставен под номер 18 елиминира 13-ия в схемата Карен Хачанов със 7:6(6), 6:4, а водачът в схемата Алкарас се справи с подобен резултат с 30-ия Дан Евънс (Великобритания) - 7:6(1), 6:4.

Димитров ще играе за четвърти път срещу Алкарас, като все още не е печелил сет срещу него досега. През този сезон той вече допусна две поражения от испанеца - 2:6, 5:7 на клей в Мадрид и 4:6, 4:6 на трева в лондонския "Куинс клъб". Двамата за първи път играха на твърда настилка през миналата година на Мастърса в Париж, където Алкарас триумфира с 6:1, 6:3.

Pure Entertainment! @carlosalcaraz got past Evans 7-6(1), 6-4 and will face Dimitrov in the next round!#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/f6flCOVQGG