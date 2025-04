Давидович Фокина е първият полуфиналист в Монте Карло

Алехандро Давидович Фокина е първият полуфиналист на турнира от сериите ATP 1000 в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. В двубой между непоставени тенисисти, испанецът се справи комфортно с Алексей Попирин с 6:3, 6:2 за час и девет минути.

25-годишният Давидович Фокина има добри спомени от Мастърса в Княжеството, като преди три години той игра финал, който загуби от Стефанос Циципас.

№42 в света стоеше малко по-добре на корта в първия сет, въпреки че двубоят се движеше равностойно. Той изпусна три точки за пробив при 3:2, но направи решаващата крачка при следващото подаване на австралиеца за 5:3, а след това затвърди пробива и спечели частта.

Испанецът заигра още по-добре през втория сет и поведе с 4:0, губейки само три точки. Попирин, който е №27 в ранглистата на ATP, не стигна до нито една точка за пробив в сервис геймовете на съперника, а Алехандро Давидович Фокина сложи край на спора след 6:2.

