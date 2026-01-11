Александър Бублик спечели турнирa в Хонгконг и за пръв път в кариерата си влезе в топ 10

Поставеният под номер 2 в схемата Александър Бублик от Казахстан спечели титлата на турнира по тенис за мъже на твърди кортове ATP 250 в Хонконг.

Бублик победи на финала водача в схемата италианеца Лоренцо Музети със 7:6(2), 6:3 за 98 минути и ще стана първият тенисист от Казахстан, който дебютира в топ 10 на световната ранглиста на ATP в понеделник.

За Бублик това е девети трофей в кариерата и пети от юни миналата година насам, а Музети е загубил последните седем финала, в които е играл.

„Единствената цел за този сезон беше да постигна място в топ 10, а още през първата седмица спечелих титлата и съм в топ 10. Ако ми бяхте казали това миналия април, никога нямаше да ви повярвам. Но е удоволствие и се надявам да продължа по същия начин“, каза шампионът.

Бублик се наслади на забележителен сезон 2025, като стана шампион в Хале, Гщаад, Кицбюел и Ханчжоу. В първото си участие за новата година, 28-годишният тенисист продължи оттам, където беше спрял, губейки само един сет на турнира в Хонконг.

Музети се стремеше да вземе първи трофей, откакто спечели в Неапол през 2022-а. 23-годишният тенисист обаче претърпя загуба и сега е с баланс 2-7 във финалите на АТП. Въпреки поражението той ще се изкачи в топ 5 в класацията на АТП за първи път в понеделник. Музети е третият италианец, постигнал това, след Яник Синер и Адриано Паната.