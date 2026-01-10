БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лоренцо Музети и Александър Бублик са финалистите на турнира в Хонконг

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Поставените под номер 1 и номер 2 успяха да победят в трисетови двубои, след като бяха допуснали изоставане.

Лоренцо Музети и Александър Бублик са финалистите на турнира в Хонконг
Снимка: БТА
Италианецът Лоренцо Музети и казахстанецът Александър Бублик ще играят във финала на тенис турнира в Хонконг от сериите АТП 250, като и двамата са изправени пред рекордно класиране в кариерите си. Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата успяха да триумфират в трисетови битки в полуфиналите, след като бяха допуснали изоставане.

Музети се справи с 6:7(3), 7:5, 6:4 с шампиона за 2024 година Андрей Рубльов. Руснакът измъкна първия сет след тайбрек със 7:3 точки и играеше много добре и във втория сет, но в края му се пречупи и позволи на Музети да регистрира пробив за 6:5 гейма, който му осигури спечелването на втората част.

В решителния трети сет ситуацията се оказа много идентична с тази от втория сет. Музети проби за 5:4 гейма, но в следващия гейм Рубльов имаше три точки за връщане на пробива. Италианецът обаче не падна духом и ги отрази и трите, след което успя да затвори двубоя още с първия си мачбол.

Във втория полуфинал Бублик отстрани американеца Маркос Хирон след 3:6, 6:4, 6:2. Вторият в схемата казахстанец до голяма степен "проспа" първия сет, в който допусна два пробива и бе изправен пред общо седем брейкбола.

Още в началото на втория сет обаче той показа познатото си лице и с първата си възможност да спечели подаването на Хирон успя да го пробие за 1:0 гейма. Това му даде голямо спокойствие и без големи затруднения той изравни сетовете.

В началото на третата част Бублик отново проби и с още по-голяма лекота затвори мача.

Класирането на Музети към финала означава, че от понеделник той ще се изкачи до рекордното в кариерата си пето място в световната ранглиста. Бублик ще влезе на десета позиция - също рекордна за него, ако спечели утрешния мач за титлата.

#тенис турнир в Хонконг 2026 #Александър Бублик #Лоренцо Музети

