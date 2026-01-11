Даниил Медведев се затрудни в края, но успя да тримфира с титлата в Бризбейн

Поставеният под номер 1 Даниил Медведев спечели титлата на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове АТП 250 в Бризбейн, Австралия.

29-годишният руснак победи на финала американеца Брендън Накашима с 6:2, 7:6(1) за 94 минути на корта.

Финалистът от 2019 година игра на 41-ия си финал в ATP и завоюва 22-и трофей. Победата също така запази любопитната статистика в кариерата на руснака, като всичките му 22 титли са от различни турнири.

Медведев направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той пропиля два мачбола в десетия гейм, но в тайбрека доминираше и без проблеми затвори мача.

„Искам да посветя този успех на семейството си. Те не успяха да стигнат до Австралия, малко е твърде далеч, на около 23 часа от мястото, където живея, а с две малки деца не е лесно. Реших да играя в този турнир и си мислехме, че ще дойдем всички заедно, но се подкрепяме, а дъщеря ми имаше рожден ден, когато бях тук, така че го посвещавам на първия ѝ рожден ден. Този трофей обаче е малко твърде тежък за нея“, заяви Медведев.

Триумфът в Бризбейн продължава възходящата траектория на бившия номер 1 в световната ранглиста, започнала през октомври, когато той прекъсна две години и половина суша без титли. Той пренесе този импулс в първата седмица на новия сезон, превръщайки се в първия поставен играч, вдигнал трофея от Бризбейн след Роджър Федерер през 2015-а.