Даниил Медведев достигна до втория си финал в Бризбейн

Даниил Медведев победи американеца Алекс Микелсен на полуфиналите на тенис турнира в Бризбейн и се класира за втория си финал при второто си участие в надпреварата.

Руснакът се наложи с 6:4, 6:2 на централния корт "Пат Рафтър Арена" и лиши феновете от възможността да наблюдават американски финал, след като Брандън Накишима си осигури участие преди това в мача за титлата.

Медведев постигна 9 аса и реализира 4 пробива, докато Микелсен успя да върне само един пробив в хода на мача.

Така на финала 13-ият в света тенисист ще се изправи срещу 33-ия Брандън Накашима от САЩ, който отстрани сънародника си Александър Ковачевич със 7:6(4), 6:4 в първия полуфинал.

Медведев се стреми към своята 22-ра титла от ATP тура.