Епизод 8: Григор Димитров срещу Александър Зверев в Чънду

Григор Димитров ще се изправи днес срещу Александър Зверев на полуфиналите на турнира на твърди кортове от категория АТР 250 в Чънду (Китай). Мачът на Централния корт ще започне не преди 14:30 ч. българско време.

Двамата тенисисти са играли седем пъти до момента, като руснакът е спечелил шест от срещите. Тази година Димитров и Зверев се срещнаха три пъти, като и трите мача завършиха с успех за руснака. Две от победите си Зверев записа на турнирите от Големия шлем Ролан Гарос и US Open, а третата на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати.

Единствената победа на българина над 26-годишния германец е в далечната 2014 г. на турнира в Базел.

На четвъртфиналите вчера българинът победи с 6:4, 6:1 №53 в световната ранглиста Кристофър О′Конъл от Австралия. Водачът в схемата надигра Миомир Кецманович с 5:7, 7:5, 6:2.

