Ерлинг Холанд се отличи с гол и асистенция за победата на Норвегия над Уелс

Норвегия прекъсна серия от три поредни загуби в Лигата на нациите след домакински успех с 3:1 срещу Уелс в група А/4. Победата запази надеждите на норвежците за второто място в групата и класиране за четвъртфиналите на турнира.

Мегазвездата на Норвегия Ерлинг Холанд се отличи с гол и асистенция за успеха, който остави тима на второ място в класирането с 6 точки. Лидер и победител в групата е Португалия с 12 точки. Португалците приемат тази вечер тима на Дания, който също като Норвегия има 6 точки и двата отбора ще се борят за втората позиция.

Антонио Нуса и Андреас Шелдеруп дадоха преднина на Норвегия, но Дейвид Брукс върна едно попадение за Уелс. Ерлинг Холанд, който асистира за втория гол, оформи крайното 3:1 от дузпа в 88-а минута.