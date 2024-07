"ЕС и САЩ са изправени пред общи предизвикателства": Урсула фон дер Лайен разговаря с Джо Байдън

ЕС и САЩ са изправени пред общи предизвикателства, е заявила Урсула фон дер Лайен в телефонен разговор с американския президент Джо Байдън.

Преди дни фон дер Лайен бе преизбрана за председател на Европейската комисия. Байдън я е поздравил за началото на втория ѝ мандат начело на изпълнителния орган на Евросъюза. Двамата лидери са обсъдили подкрепата за Украйна и усилията за подвеждането на Русия под отговорност за агресията ѝ, се казва в прессъобщение на Белия дом.

Фон дер Лайен написа в социалната мрежа "Екс", че ЕС и САЩ са изправени пред общи предизвикателства в Европа, Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион. Тя допълни, че Брюксел и Вашингтон са "партньори, приятели и съюзници".

Dear @potus Biden thank you for your warm congratulations on my reelection during our call today.



The EU and US are partners, friends and allies. We face common challenges together - in Europe, the Middle East and the Indo-Pacific.