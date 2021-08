ЕС ще увеличи хуманитарната помощ за афганистанците

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че ЕС ще увеличи хуманитарната си помощ за афганистанци от 50 милиона на над 200 милиона евро.

В пост в Туитър тя съобщи, че днес ще разговаря с лидерите на Г-7, след което късно през деня ще обяви "увеличаването на хуманитарната подкрепа за афганистанците, в и около страната, от бюджета на ЕС от над 50 милиона евро на над 200 милиона евро".

Тази хуманитарна помощ ще надвишава приноса на държавите-членки за подпомагане на народа на Афганистан, подчерта Фон дер Лайен.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.



This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.