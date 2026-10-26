ЕС удължава санкциите срещу "Ислямска държава" и "Ал Каида"

Съветът на ЕС съобщи, че удължава с една година санкциите срещу терористичните организации "Ислямска държава" и "Ал Каида", както и срещу свързани с тях лица, групи, предприятия и организации. В списъка са включени 15 лица и 8 групи.

За всички включени е наложен запор на имуществото, а за физическите лица - и забрана за пътуване до ЕС. Санкциите предвиждат забрана за лица и организации от ЕС да предоставят на включените в списъка финансови и икономически средства. Европейските санкции допълват мерките, наложени от Съвета за сигурност на ООН, се отбелязва в съобщението.

ЕС остава решен да предприема действия срещу онези, които продължават да застрашават международния мир и сигурност, като подготвят, финансират и извършват терористични нападения, както и като разпространяват своята смъртоносна терористична пропаганда по целия свят, се допълва в съобщението.