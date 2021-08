Евакуираха турска болница заради потоп

Турските спасители евакуираха регионална болница в сряда, след като наводнения се стовариха върху няколко региона на черноморското крайбрежие на страната, оставяйки един човек в неизвестност, съобщи Агенция "Франс прес".

Силните дъждове по северното крайбрежие на Турция дойдоха, след като пожарникарите почти бяха поставили под контрол горските пожари на юг - които убиха осем души от края на юли. Турция, огромна и географски разнообразна страна, се бори със сушата и поредица от природни бедствия, които според световните учени стават все по-чести и мощни поради изменението на климата.

Турският здравен министър Фахретин Коджа написа в Туитър, че болница, в която са настанени 45 пациенти - четирима от тях в интензивно отделение – е била евакуирана в северния регион Синоп поради тежки наводнения.

Местните власти туитнаха снимки на спасители, които теглят гумени лодки, пренасящи пациенти от болницата по наводнени улици. Кадри, излъчени от информационната агенция DHA, показват, че водата покрива приземния етаж на болницата. Държавната телевизия TRT Haber показа магистрала в северния град Бартин, напълно наводнена от бързо течаща вода.

#BREAKING Many people are missing after flooding destroyed houses in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey's Black Sea region #Kastamonu #Sinop #BlackSea #Floodhttps://t.co/fxudgABtgl pic.twitter.com/f5vBdbjQhJ