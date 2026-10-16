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Европейската космическа агенция проучва дали добивът на лунни ресурси може да бъде печеливш бизнес

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Проучването ще оцени дали добивът на вода, кислород и други ресурси от Луната може да се превърне в икономически изгоден бизнес

ebu европейската космическа агенция проучва дали добивът лунни ресурси печеливш бизнес
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Полската компания MIRORES ще ръководи консорциума LUNAVEST по проект на Европейската космическа агенция (ЕКА), който трябва да оцени дали добивът и доставката на вода, кислород и други ресурси от Луната могат да се превърнат в печеливш бизнес.

Партньор в консорциума е базираната в Люксембург компания SPAIDER Space.

Транспортирането на вода, кислород и строителни материали от Земята увеличава масата на полезния товар и разходите за космически транспорт. Използването на ресурси, налични на Луната, може да намали тези разходи, но само ако извличането, преработката и доставката им се окажат икономически изгодни.

Проучването ще оцени кой би имал нужда от лунни продукти и услуги, колко би струвало предоставянето им и при какви условия компаниите биха могли да работят на печалба.

Моделът ще свърже наличността на ресурси с разходите за извличане, преработка, съхранение и доставка. Ще бъдат отчетени и разходите за изграждане и поддръжка на съоръжения, енергоснабдяване и транспорт, както и потенциалните приходи.

Проучването ще оцени поотделно перспективите пред доставчиците на енергия, операторите на преработвателни съоръжения и транспортните компании, като вземе предвид техните разходи и потенциалните им клиенти. Ще бъде анализирано и дали компаниите могат да споделят инфраструктура и как биха могли да разпределят разходите и рисковете.

Екипът ще използва геоложки данни за местоположението и концентрацията на ресурсите, както и за трудността при извличането им. Информацията ще помогне да се оценят размерът на необходимите съоръжения, потреблението на енергия и общите разходи.

Разработват се методология и първоначални модели за целия процес на използване на ресурси на място (ISRU). Това е подход, при който се използват ресурси, налични на Луната, вместо всички необходими материали да се доставят от Земята. Промяната на допусканията за наличните ресурси, търсенето и разходите ще помогне да се определи при какви условия инвестициите биха били печеливши и кога не биха били оправдани.

Проучването ще разгледа и хелий-3, рядък изотоп, откриван в лунния реголит (повърхностния слой от рохкави материали на Луната). Той се използва в някои приложения, свързани с технологии за много ниски температури, и се разглежда като потенциално гориво за бъдещи термоядрени реактори.

Икономическата оценка на хелий-3 ще включва разходите за извличане и преработка, транспортирането до Земята и потенциалното търсене от клиенти.

MIRORES използва и резултати от предишна работа по платформа за данни за Луната, разработена с подкрепата на ESA BIC Poland, полския център за бизнес инкубация към Европейската космическа агенция, който подпомага стартиращи компании в космическия сектор.

Платформата комбинира данни от орбитални апарати с геоложки анализи, за да подпомогне оценката на необходимите съоръжения, енергийното потребление и разходите за добив на ресурси.

Според MIRORES анализът може да помогне на космическите агенции и бизнеса да определят кои технологии, услуги и данни да развиват с приоритет, както и какви условия трябва да бъдат изпълнени, преди да се пристъпи към инвестиции.

За полските компании това може да открие възможности за участие в проучването на лунните ресурси и планирането на бъдещата лунна икономика.

Източник: PAP


#ресурси от Луната #ЕКА #европейската космическа агенция

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