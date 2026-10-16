Европейската космическа агенция проучва дали добивът на лунни ресурси може да бъде печеливш бизнес

Полската компания MIRORES ще ръководи консорциума LUNAVEST по проект на Европейската космическа агенция (ЕКА), който трябва да оцени дали добивът и доставката на вода, кислород и други ресурси от Луната могат да се превърнат в печеливш бизнес.

Партньор в консорциума е базираната в Люксембург компания SPAIDER Space.

Транспортирането на вода, кислород и строителни материали от Земята увеличава масата на полезния товар и разходите за космически транспорт. Използването на ресурси, налични на Луната, може да намали тези разходи, но само ако извличането, преработката и доставката им се окажат икономически изгодни.

Проучването ще оцени кой би имал нужда от лунни продукти и услуги, колко би струвало предоставянето им и при какви условия компаниите биха могли да работят на печалба.

Моделът ще свърже наличността на ресурси с разходите за извличане, преработка, съхранение и доставка. Ще бъдат отчетени и разходите за изграждане и поддръжка на съоръжения, енергоснабдяване и транспорт, както и потенциалните приходи.

Проучването ще оцени поотделно перспективите пред доставчиците на енергия, операторите на преработвателни съоръжения и транспортните компании, като вземе предвид техните разходи и потенциалните им клиенти. Ще бъде анализирано и дали компаниите могат да споделят инфраструктура и как биха могли да разпределят разходите и рисковете.

Екипът ще използва геоложки данни за местоположението и концентрацията на ресурсите, както и за трудността при извличането им. Информацията ще помогне да се оценят размерът на необходимите съоръжения, потреблението на енергия и общите разходи.

Разработват се методология и първоначални модели за целия процес на използване на ресурси на място (ISRU). Това е подход, при който се използват ресурси, налични на Луната, вместо всички необходими материали да се доставят от Земята. Промяната на допусканията за наличните ресурси, търсенето и разходите ще помогне да се определи при какви условия инвестициите биха били печеливши и кога не биха били оправдани.

Проучването ще разгледа и хелий-3, рядък изотоп, откриван в лунния реголит (повърхностния слой от рохкави материали на Луната). Той се използва в някои приложения, свързани с технологии за много ниски температури, и се разглежда като потенциално гориво за бъдещи термоядрени реактори.

Икономическата оценка на хелий-3 ще включва разходите за извличане и преработка, транспортирането до Земята и потенциалното търсене от клиенти.

MIRORES използва и резултати от предишна работа по платформа за данни за Луната, разработена с подкрепата на ESA BIC Poland, полския център за бизнес инкубация към Европейската космическа агенция, който подпомага стартиращи компании в космическия сектор.

Платформата комбинира данни от орбитални апарати с геоложки анализи, за да подпомогне оценката на необходимите съоръжения, енергийното потребление и разходите за добив на ресурси.

Според MIRORES анализът може да помогне на космическите агенции и бизнеса да определят кои технологии, услуги и данни да развиват с приоритет, както и какви условия трябва да бъдат изпълнени, преди да се пристъпи към инвестиции.

За полските компании това може да открие възможности за участие в проучването на лунните ресурси и планирането на бъдещата лунна икономика.

Източник: PAP



