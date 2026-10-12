Феликс Оже-Алиасим достигна до четвъртия кръг в Шанхай

Поставеният под номер 4 Феликс Оже-Алиасим (Канада) достигна до четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9 415 725 долара.

26-годишният канадец победи Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:3, 4:6, 6:1 за точно два часа на корта. След като Оже-Алиасим проби два пъти в края на първия сет, за да го спечели, испанецът осъществи единствения брейк във втората част и изравни общия резултат.

В решаващия сет обаче канадският тенисист даде само един гейм на съперника си и си осигури място в следващия кръг, където ще се изправи срещу Каспер Рууд (Норвегия). 20-ият поставен Рууд от своя страна надигра номер 14 в схемата Лърнър Тиен (САЩ) с 6:4, 7:6(3) за час и 43 минути.

Стефанос Циципас (Гърция) осъществи обрат срещу 11-ия поставен Тейлър Фриц (САЩ) с 3:6, 7:5, 6:3 за два часа и 15 минути на корта.

След като загуби три поредни гейма в края на първия сет, гръцкият състезател осъществи ключов пробив в 12-ия гейм на втората част, за да я затвори със 7:5. В третия сет двукратният финалист в турнири от Големия шлем поведе с 5:2, пропиля четири точки за пробив, но сервира успешно за победата.

Така Циципас очаква победителя от двубоя между петия поставен Даниил Медведев (Русия) и Далибор Свърчина (Чехия).