Фен вбеси Григор Димитров в Шанхай (ВИДЕО)

Григор Димитров бе на път да се забърка в скандал. Най-добрият български тенисист влезе в пререкания с фен в Шанхай. Докато си проправяше път през почитателите, които го бяха наобиколили да се снимат с него, хасковлията бе спънат. Това се случи след победата на българина срещу Алексей Попирин от Австралия със 7:6 (5), 6:2 в третия кръг.

За инцидента се разбра след редица видеа, публикувани в социалните мрежи. На едно от тях се вижда как Гришо върви пътно зад охраната и впоследствие губи равновесие. Информацията, разпространена от sportskeeda.com, гласи, че действащият №10 в световната ранглиста е бил провокиран от нетърпелив за снимки фен. 33-годишният играч едва не е паднал на земята.

Why are the fans in china like zombies? They surround the players like flesh eating hordes



Grigor Dimitrov absolutes snaps on some Chinese dude who was touching him too much

