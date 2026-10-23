Феновете на ПСЖ са гневни от решението мачът с Олимпик Лион да се играе по време на церемонията по връчване на „Златната топка“

Отлагането на мача Пари Сен Жермен - Олимпик Лион от неделя за понеделник вечер, когато ще се проведе церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 г. предизвика гняв сред парижките фенове, които се сблъскаха със същата дилема миналата година.

Дербито на осмия кръг на френската Лига 1, което по програма трябваше да се играе в неделя от 21:45 часа българско време, бе преместено за понеделник от 21:30 ч. по искане на полицията.

Така феновете на парижани ще трябва да вземат решение: да гледат мача на своя отбор или да гледат церемонията, която ще се проведе тази година в Лондон.

Миналата година столичният клуб се сблъска със същата ситуация с отлагането на мача с Олимпик Марсилия. Тогава отличието отиде в ръцете на Усман Дембеле.

Под публикуваната днес публикация на Професионалната лига, феновете изразиха гнева си, многократно призовавайки за извеждане на резервния отбор на ПСЖ срещу Лион.

„Нека бойкотираме мача. Веднъж беше достатъчно, но два пъти?", пише един от феновете на отбора.

Гневът им идва седмица след многобройните инциденти с насилие във Франция, които помрачиха протестите срещу високата цена на живот.

След втори исторически сезон, белязан от поредната титла в Шампионската лига, Пари Сен Жермен има няколко претенденти за наградите на церемонията по връчването на „Златната топка“.

Сред тях са Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. ПСЖ също така може да бъде обявен за клуб на годината за 2026 г., докато Луис Енрике е фаворит за спечелване на трофея „Йохан Кройф“.