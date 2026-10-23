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Мачът между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион от Лига 1 е преместен от неделя за понеделник по искане на полицията

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Спорт
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Мачът между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион от Лига 1 е преместен от неделя за понеделник по искане на полицията
Снимка: БТА

Дербито на осмия кръг на френската Лига 1 между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион, което бе предвидено да се играе в неделя от 21:45 часа българско време, бе преместено за понеделник от 21:30 часа по искане на полицията, обявиха от Професионалната лига (LFP), цитирана от АФП.

Това е четвъртата промяна на мачове през този уикенд в първите две футболни лиги, което е продиктувано от големите манифестации през уикенда във Франция.

Така ПСЖ, който е на второ място във временното класиране, ще приема на "Парк де Пренс" лидера от Лион по същото време, по което ще се проведе церемонията на "Златната топка" в Лондон, на която са поканени няколко играчи на френския шампион, сред които Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Фабиан Руис.

До момента бяха отложени мачовете от Лига 1 - Тулуза срещу Троа, както в Лига 2 - Монпелие срещу Ред Стар, които бяха предвидени за събота. Двубоят между Сент-Етиен и Нант пък смени часа и ще започне в 21:45 часа българско време в събота.

В Париж трябва да се проведе и друго голямо спортно събитие в неделя - мачът от НФЛ между Ню Орлиънс и Питсбърг.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Олимпик Лион #ПСЖ

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