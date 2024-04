Фернандо Алонсо остава в тима на Астън Мартин до 2026 година

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо подписа нов двугодишен договор с екипа на Астън Мартин, който ще го задържи в тима до края на сезон 2026, стана ясно днес.

Пред официалните профили на отбора в социалните мрежи испанският пилот беше лаконичен относно удължаването на споразумението си: "Тук съм, за да остана", заяви той.

В същото време шефът на Астън Мартин Майк Крак пък изрази задоволството си, че Алонсо ще продължи да кара за британския екип и през следващите две кампании.

"Фернандо иска да успее. Кара по-добре от всякога. Формата му е по-добра от всякога и е напълно отдаден на това да превърне Астън Мартин в конкурентоспособна сила. Това дългогодишно споразумение ще ни отведе и до 2026 г., когато започваме партньорството си за задвижващи системи с Хонда", допълни люксембургският инженер.

BREAKING: Fernando Alonso re-signs at Aston Martin



The two-time World Champion has signed a deal to remain at the Silverstone-based outfit ️#F1 pic.twitter.com/XNnw6Smnbu