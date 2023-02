ФИФА дари 1 млн. долара за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия

Международната футболна асоциация (ФИФА) дари 1 млн. долара в помощ на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, съобщиха от централата.

Земетресенията отнеха животите на над 42 хил. души и оставиха много други без подслон. От ФИФА са се консултирали с футболните федерации на Турция и Сирия, както и с международни и местни неправителствени организации.

Даренията ще послужат за закупуването на неща от първа необходимост. Средствата ще бъдат използвани и за осигуряването на временен подслон.

ФИФА ще продължи да поддържа връзка с футболните федерации на двете страни и ще следи ситуацията.

