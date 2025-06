Ривър Плейт потегли подобаващо на Световното клубно първенство

Ривър Плейт постави успешно начало на Световното клубно първенство по футбол. Момчетата на Марсело Гаярдо надиграха Урава Ред Даймънтс с 3:1 победи в мач от първия кръг в група E.

На стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл точни за аржентинците бяха Факундо Колидио, Себастиан Дриуси и Максимилиано Меса, а едно попадение за японците реализира Юсуке Мацуо, който вкара от дузпа. Това бе достатъчно за тима от Буенос Айрес да направи първа крачка към прескачането на груповата фаза, докато футболистите на Мачей Скоржа претърпяха разочарование в опитите си за победоносен старт.

„Милионерите“ ще спорят с Монтерей на 22 юни (неделя). От своя страна японците ще играят с Интер в следващия кръг на същия ден.

Three goals, three points for @RiverPlate#FIFACWC