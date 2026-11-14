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ФИФА коригира статистиката на Мохамед Салах, рекордът на Хосам Хасан остава непокътнат

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Спорт
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Египетският нападател отпразнува своя гол №70 за националния отбор, но според актуализираните данни на световната централа има 68 попадения

фифа коригира статистиката мохамед салах рекордът хосам хасан остава непокътнат
Снимка: Facebook/Egypt National Team
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Международната футболна федерация (ФИФА) внесе яснота около спора за голмайсторския рекорд на националния отбор на Египет. След като Мохамед Салах отбеляза два гола при победата с 5:0 над Малави в квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 година, се появиха противоречиви информации дали нападателят е подобрил историческото постижение на Хосам Хасан.

Египетският капитан се разписа два пъти в заключителните минути на двубоя, игран на стадиона в Кайро. В 84-ата минута Салах засече с глава центриране на резервата Ибрахим Адел, а дълбоко в добавеното време реализира дузпа с изпълнение тип "Паненка“, оформяйки крайното 5:0.

След последния съдийски сигнал съотборниците му го поздравиха, а самият футболист публикува снимка в социалните мрежи, на която държи лист с числото 70. По този начин той даде да се разбере, че смята себе си за новия голмайстор №1 в историята на Египет.

Според част от статистическите източници, включително френската платформа Stats du Foot, Салах действително е достигнал границата от 70 попадения и е изпреварил Хосам Хасан, който има 69 гола за националния отбор в периода между 1985 и 2006 година.

Други бази данни обаче, сред които Transfermarkt, отчетоха само 68 попадения за настоящия капитан на Египет.

Причината за разминаването се оказа приятелски двубой срещу Свазиленд през 2013 година, завършил с победа с 10:0 за египтяните. В тази среща Салах отбеляза два гола, но официалният статут на мача остава спорен, тъй като тогавашният селекционер Боб Брадли извършва десет смени - повече от допустимия брой за признат международен двубой.

Срещата не фигурира в официалния списък с мачове на Египет, публикуван от ФИФА, което поставя под въпрос включването на двете попадения в статистиката на нападателя.

Допълнително объркване предизвика публикация на световната централа след гола на Салах срещу Нова Зеландия на Мондиал 2026. Първоначално ФИФА посочи, че египтянинът има 68 попадения за националния отбор, което означаваше, че след двата гола срещу Малави общият му актив достига 70.

Впоследствие обаче федерацията коригира информацията, намалявайки посочения брой от 68 на 66 гола. Така според актуализираната статистика Салах вече има 68 попадения и все още изостава с едно от рекорда на Хосам Хасан.

Нападателят ще получи нова възможност да изравни или подобри постижението още на 17 ноември, когато Египет гостува на Малави в следващия кръг от квалификациите. Един гол ще му бъде достатъчен, за да изравни Хасан, а два ще го превърнат в едноличен лидер във вечната голмайсторска класация на страната.

#национален отбор на Египет по футбол # Мохамед Салах

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