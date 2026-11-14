ФИФА коригира статистиката на Мохамед Салах, рекордът на Хосам Хасан остава непокътнат

Египетският нападател отпразнува своя гол №70 за националния отбор, но според актуализираните данни на световната централа има 68 попадения
Международната футболна федерация (ФИФА) внесе яснота около спора за голмайсторския рекорд на националния отбор на Египет. След като Мохамед Салах отбеляза два гола при победата с 5:0 над Малави в квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 година, се появиха противоречиви информации дали нападателят е подобрил историческото постижение на Хосам Хасан.
FACT CHECK | Has Mohamed Salah become Egypt's all-time leading goalscorer? How many international goals has Mohamed Salah scored after his brace against Malawi? The simple answer: Salah has NOT yet become Egypt's all-time leading goalscorer.. although it is only a matter of time. Salah's officially recognized international tally stands at 68 goals, excluding two goals he scored in a friendly against Swaziland (now Eswatini) in March 2013, which Egypt won 10-0. Those two goals are not included in his official international record because the match was not recognized as an official international fixture due to Egypt making 10 substitutions, exceeding the permitted limit at the time. A widely circulated article on FIFA's official website, published after Egypt's World Cup match against New Zealand, initially claimed that Salah needed just one more goal to become Egypt's all-time leading scorer. However, that figure was incorrect, most likely a human error by the editor, as FIFA's official match archive does not recognize the Swaziland friendly as an official international fixture. Importantly, FIFA has since corrected that article. The original figure of 68 goals, following the New Zealand match, has been revised to 66 goals, including Salah's goal against New Zealand. Adding his two goals against Malawi brings his official tally to 68 goals, NOT 70.+ Furthermore, the Egyptian Football Association's official match report following the Malawi game explicitly confirmed that Salah had taken his international tally to 68 goals. (Screenshot of those reports are attached to this post.) So, where does Salah stand now? Hossam Hassan: 69 international goals Mohamed Salah: 68 international goals Salah needs just ONE more goal to equal Hossam Hassan's all-time record for Egypt. One final point... This is not an argument, a personal attack, or an attempt to diminish Mohamed Salah's extraordinary achievements as Egypt's captain. It is simply a matter of fact-checking, proper documentation, and correcting statistics that may otherwise be widely misreported. Records matter. Accuracy matters. And make no mistake: Salah breaking this historic record is only a matter of time. When he does, he will rightfully claim his place in Egyptian football history with a record that is officially recognized and beyond dispute.The corrected article can be found on FIFA's official website. #MohamedSalah #Egypt #FactCheck #Football #FIFA— Ali AbouTabl (@AliAbouTabl) November 14, 2026
Египетският капитан се разписа два пъти в заключителните минути на двубоя, игран на стадиона в Кайро. В 84-ата минута Салах засече с глава центриране на резервата Ибрахим Адел, а дълбоко в добавеното време реализира дузпа с изпълнение тип "Паненка“, оформяйки крайното 5:0.
След последния съдийски сигнал съотборниците му го поздравиха, а самият футболист публикува снимка в социалните мрежи, на която държи лист с числото 70. По този начин той даде да се разбере, че смята себе си за новия голмайстор №1 в историята на Египет.
Според част от статистическите източници, включително френската платформа Stats du Foot, Салах действително е достигнал границата от 70 попадения и е изпреварил Хосам Хасан, който има 69 гола за националния отбор в периода между 1985 и 2006 година.
Други бази данни обаче, сред които Transfermarkt, отчетоха само 68 попадения за настоящия капитан на Египет.
Причината за разминаването се оказа приятелски двубой срещу Свазиленд през 2013 година, завършил с победа с 10:0 за египтяните. В тази среща Салах отбеляза два гола, но официалният статут на мача остава спорен, тъй като тогавашният селекционер Боб Брадли извършва десет смени - повече от допустимия брой за признат международен двубой.
Срещата не фигурира в официалния списък с мачове на Египет, публикуван от ФИФА, което поставя под въпрос включването на двете попадения в статистиката на нападателя.
Допълнително объркване предизвика публикация на световната централа след гола на Салах срещу Нова Зеландия на Мондиал 2026. Първоначално ФИФА посочи, че египтянинът има 68 попадения за националния отбор, което означаваше, че след двата гола срещу Малави общият му актив достига 70.
Впоследствие обаче федерацията коригира информацията, намалявайки посочения брой от 68 на 66 гола. Така според актуализираната статистика Салах вече има 68 попадения и все още изостава с едно от рекорда на Хосам Хасан.
Нападателят ще получи нова възможност да изравни или подобри постижението още на 17 ноември, когато Египет гостува на Малави в следващия кръг от квалификациите. Един гол ще му бъде достатъчен, за да изравни Хасан, а два ще го превърнат в едноличен лидер във вечната голмайсторска класация на страната.