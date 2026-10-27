ФИФА започва инспекции на градовете кандидати за домакинство на Мондиал 2030

Международната футболна федерация (ФИФА) ще извърши поредица от инспекции на градовете и стадионите, които кандидатстват за домакинство на мачове от световното първенство през 2030 година. Посещенията са планирани за ноември и декември и ще обхванат обекти в Испания, Португалия и Мароко, които ще бъдат основните домакини на турнира.

От световната футболна централа съобщиха, че делегация ще оцени състоянието на спортната инфраструктура и готовността на кандидатстващите градове да приемат срещи от най-големия международен футболен форум.

Инспекциите са част от процедурата по определяне на окончателния списък със стадионите, на които ще се проведат двубоите от Мондиал 2030. Към момента ФИФА все още не е утвърдила всички съоръжения, които ще бъдат включени в програмата на първенството.

Особен интерес предизвиква изборът на стадион за финалния двубой. Испания и Мароко са основните претенденти за домакинството на решаващата среща, но окончателно решение все още не е взето.

В Мароко представителите на ФИФА планират да посетят шест града - Агадир, Казабланка, Фес, Маракеш, Рабат и Танжер. Страната се подготвя да приеме част от мачовете от световното първенство и ще трябва да демонстрира готовността на предложените стадиони и прилежащата инфраструктура.

В Португалия инспекциите ще обхванат Лисабон и Порто, докато в Испания са предвидени посещения в Барселона, Билбао, Лас Палмас, Мадрид, Сан Себастиан, Севиля и Сарагоса.

От ФИФА уточниха, че списъкът не е окончателен и в хода на оценяването могат да бъдат посетени и други обекти, ако това бъде счетено за необходимо.

След приключването на инспекциите ще продължи работата по определянето на градовете домакини и разпределението на двубоите. От централата подчертаха, че конкретните срещи и фазите на турнира, които ще бъдат поверени на отделните стадиони, ще станат ясни едва след утвърждаването на окончателния списък и напредването на подготовката на програмата.

Световното първенство през 2030 година ще бъде със специално историческо значение, тъй като ще отбележи 100 години от първото издание на надпреварата, проведено през 1930 година в Уругвай.

По този повод откриващите три срещи ще се изиграят в Южна Америка - в Аржентина, Уругвай и Парагвай. По този начин ФИФА ще отдаде почит на историята на турнира и на континента, на който е поставено началото на световните футболни първенства.

Останалата част от Мондиал 2030 ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко.