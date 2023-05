Филаделфия се наложи над Бостън след 45 точки от Джеймс Хардън

Отборът на Филаделфия Севънтисиксърс взе откриващия мач в полуфиналната серия на Изток срещу Бостън Селтикс, след като спечели със 119:115 като гост.

Сиксърс бе без фаворита за MVP на редовния сезон Джоуел Ембийд, но в негово отсъствие диригентската палка пое Джеймс Хардън, който отбеляза 45 точки за успеха.

След равностоен двубой в зала "Ти Ди Гардън" и общо 16 размени на водачеството, Хардън нанесе решаващия удар с тройка през Ал Хорфърд 1.6 секунди преди края. Това бе седмата успешна стрела отдалеч на гарда, като той добави шест асистенции и две откраднат топки към статистиката си и изравни личното си постижение за най-много точки в мач от плейофите. Тайрийз Макси добави 26 точки,а Де'Антъни Мелтън се включи от пейката с 5/6 стрелби от тройката.

WHAT A NIGHT FOR JAMES HARDEN



45 PTS (ties Playoff career high)

6 AST

7 3PM



Sixers take Game 1 in Boston ️ pic.twitter.com/F1p31k4kgg