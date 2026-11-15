Фондация „Национали 94“ ще връчи медицинска апаратура на болница „Токуда“

Представители на Фондация „Национали 94“ ще връчат медицинска апаратура за Реанимацията на болница „Токуда“ в понеделник (16 ноември) в 10:30 часа.

Именно там лекарите четири месеца се бориха за живота на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Средствата са набрани чрез благотворителния турнир по голф, провел се край Банско през лятото с участието на звезди от световния футбол.

Връчването ще направят новият председател на фондацията Пламен Николов, членовете на Управителният съвет Христо Стоичков, Красимир Балъков и председателят на Контролния съвет Венцислав Рангелов.