"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка"

Списание "Франс Футбол" обяви имената на 30-те номинирани играчи за най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".

За първи път в списъка е грузинският нападател на Наполи Хвича Кварацхелия. Горемият отсъстващ е нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо, който не намира място сред номинираните за първи път от 20 години.

Церемонията по връчването на наградата за тази година ще се проведе в Париж на 30 октомври.

Номинирани: Андре Онана (Манчестър Юнайтед), Карим Бензема (Ал Итихад), Йошко Гвардиол (Манчестър Сити), Джамал Мусиала (Байерн), Мохамед Салах (Ливърпул), Емилиано Мартинес (Астън Вила), Хвича Кварацхелия (Наполи), Ясин Боно (Ал-Хилал), Мартин Йодегор (Арсенал), Хулиан Алварес (Манчестър Сити), Илкай Гюндоган (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Рубен Диас (Манчестър Сити), Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Николо Барела (Интер), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Букайо Сака (Арсенал), Кевин де Бройне (Манчестър Сити), Бернардо Силва (Манчестър Сити), Рандал Коло-Муани (ПСЖ), Лионел Меси (Интер Маями), Родри (Манчестър Сити) , Лаутаро Мартинес (Интер), Антоан Гризман (Атлетико Мадрид), Роберт Левандовски (Барселона), Килиан Мбапе (ПСЖ), Виктор Осимиен (Наполи), Ким Мин Дже (Байерн), Лука Модрич (Реал Мадрид), Хари Кейн (Байерн).

