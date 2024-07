Франсиско Серундоло спечели третата си титла от турнирите на ATP

Франсиско Серундоло спечели титлата на турнира по тенис на клей в Умаг от сериите ATP 250 с награден фонд от 651 865 евро. Четвъртият поставен победи във финала втория в схемата Лоренцо Музети от Италия след обрат с 2:6, 6:4, 7:6(5). Срещата продължи три часа и една минута.

What a way to end the match @FranCerundolo @CroatiaOpenUmag | #CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/cLArCFQekB