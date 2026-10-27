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Френски кораб пристигна в Крит за проучванията по електрическата връзка между Гърция и Кипър

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Корабът „Abeille Marengo“ пристигна от Италия и очаква издаването на навигационно предупреждение, за да започне работа по проекта

френски кораб пристигна ираклион проучванията електрическата връзка гърция кипър
Снимка: БГНЕС
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Френският кораб „Abeille Marengo“ акостира в пристанището на Ираклион на остров Крит, след като пристигна от Неапол, Италия. Посещението му е част от подготовката за възобновяване на проучванията, свързани с проекта за електрическа междусистемна връзка между Гърция и Кипър.

Проучвателните дейности все още не са започнали. Очаква се в следващите дни да бъде издадено съответното навигационно предупреждение NAVTEX. След това корабът ще се насочи към определената зона, за да започне работа.

Развитието се случва на фона на засилена дипломатическа активност след ратифицирането от либийския парламент на меморандума между Турция и Либия. Въпросът се обсъжда и в Организацията на обединените нации, като Гърция, Европейският съюз и Съединените щати изразяват позициите си.

Снимки: БГНЕС

Пристигането на кораба поставя Крит във фокуса на подготовката за реализацията на проекта за електрическа свързаност. Точната дата за началото на проучванията ще стане ясна след издаването на NAVTEX.

По информация на ERTNews. Публикувано на 27 октомври 2026 г.

# навигационно предупреждение #Гърция #Кипър

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