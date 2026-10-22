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Функцията на НСО не е да пази управляващите от въпроси, каза Ивайло Мирчев от ДБ

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ивайло мирчев независимостта изисква институции служат гражданите правосъдие установява справедливост
Снимка: БТА/Архив
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Функцията на Националната служба за охрана (НСО) е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси, написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат Ивайло Мирчев по повод инцидента между НСО и журналист по-рано днес.

"НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!
Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила.
Реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност.
Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!", пише в поста си Мирчев.

Той допълва, че всички служители на НСО са обучени да оказват първа помощ, а всяка кола на службата е оборудвана с всичко необходимо за оказване на първа помощ. Ако се счете, че е имало нападение над охраняваното лице и нападателят е бил неутрализиран, то поне един служител на НСО е длъжен да остане на място до пристигане на компетентните органи, обясни Мирчев.

"Неадекватна реакция на целия екип за охрана. Не са заключени вратите на автомобила, охранителите оставят вратите без контрол докато автомобила е на място. Ако се счете, че е имало нападение над охраняваното лице и нападателят е бил неутрализиран, то поне един служител на НСО е длъжен да остане на място, до пристигане на компетентните органи.
Трябваше да се разпореди на екипа за охрана да окажат първа помощ на пострадалата.
НСО действа непрофесионално - като се започне от шофирането по пътищата и се стигне до грубо нарушаване правилата за охрана.", завършва депутатът.

#Ивайло Мирчев  #НСО

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