Футболният отбор на свободните агенти загуби в Своге

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Отборът на свободните агенти загуби от втородивизионния Спортист Своге с 1:2 в контрола, която се игра на стадиона в Своге.

Със спаринга приключи 9-дневният подготвителен лагер на играчите без професионални договори, които тренираха под ръководството на Румен Стоянов.

Подобен отбор се организира за 15-и пореден път от Асоциацията на българските футболисти (АБФ), с подкрепата на БФС. Целта бе футболистите да водят нормален тренировъчен процес и да се подготвят за новия сезон, докато търсят отбори, в които да продължат кариерата си.

Домакините от Спортист откриха резултата в 12-ата минута, когато Илия Русинов бе изведен сам срещу вратаря Абди Абдиков и шутира покрай него за 1:0.

Десет минути по-късно свободните агенти изравниха. Вратарят на Спортист Цветелин Ставрев опита да финтира Давид Димитров, но нападателят му отне топката и я прати в мрежата за 1:1.

В 89-ата минута домакините стигнаха до крайния успех след попадение на Георги Николов.

Тимът на свободните агенти игра в състав:

Абди Абдиков, Асен Георгиев, Пламен Ангелов, Павел Тодоров, Теодор Иванов, Николай Хаджиниколов, Кристиан Любенов, Давид Димитров, Димитър Панталеев, Петър Попадийн, Любослав Любенов (Николай Радев, Ваньо Николов, Пламен Иванов, Явор Кирилов, Георги Пенелов).

Спортист (Своге):

Цветелин Ставрев, Борислав Стойчев, Иво Харизанов, Галин Ташев, Богомил Богомилов, Стефан Стефанов, Илия Русинов, Александър Бастунов, Ариф Ферадов, Стивън Кирилов, Александър Иванов (Ивайло Василев, Стефано Кунчев, Владимир Сиромахов, Красимир Панчев, Георги Николов, Богдан Костов).

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