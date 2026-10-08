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"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа

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"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Снимка: БТА
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепа от 44,9% сред избирателите. Това показва национално проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, проведено в периода 26 септември – 6 октомври 2026 г.

На втора позиция, с 24,8%, се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Тяхната кандидатура се очертава като основен конкурент на водещата кандидат-президентска двойка и техен най-вероятен опонент при евентуален балотаж.

Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. След тях се нареждат няколко кандидат-президентски двойки, както следва: Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – 1,7%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1,6%.

Очакванията на "Галъп" са за по-ниска избирателна активност спрямо последните парламентарни избори – между 2,3 млн. и 2,4 млн. гласоподаватели ще отидат до урните (около 36%). Над половината от твърдо решилите да гласуват избиратели – 52,8% – посочват, че са направили своя избор още преди началото на предизборната кампания, определяйки го като „традиционен“.

"Това свидетелства за наличието на устойчиви и лоялни електорални ядра около политическите сили, подкрепящи водещите кандидати. Този тип вот е сравнително предвидим и по-слабо податлив на краткосрочни събития в кампанията, включително – политически скандали, компромати или отделни медийни конфликти. Така твърдите ядра осигуряват базова електорална стабилност на кандидатурите, зад които стоят по-големите политически формации", коментират социолозите на "Галъп".

Сред изводите са, че в началото на кампанията президентската надпревара е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Значителната дистанция между тях и останалите кандидат-президентски двойки, както и очакваната ниска избирателна активност правят балотажа с тяхно участие най-вероятният сценарий при настоящите електорални нагласи.

Същевременно, данните показват, че резултатът от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите на първия. Ключово значение биха имали поведението на избирателите на отпадналите кандидати, степента на мобилизация на партийните ядра, които остават извън активната надпревара на първия тур, както и способността на двамата финалисти да привлекат периферен и колебаещ се вот.

Проучването е на базата на направени 987 интервюта с пълнолетни граждани на България.

#избори 2026 #"Галъп интернешънъл болкан" #проучване

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