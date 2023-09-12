Георги Кабаков ще свири дербито ЦСКА - ЦСКА 1948 от деветия кръг на Първа лига
Най-добрият български съдия Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА и ЦСКА 1948 от деветия кръг на Първа лига. Срещата е в неделя от 20:15 часа. Пловдивчанинът свири мача между двата тима и на 12 март в Бистрица, когато гостите от "Българска армия" спечелиха с 1:0 с гол на Тобиас Хайнц. В събота Кабаков беше главен рефер на евроквалификацията Украйна - Англия (1:1).
Ето и всички наряди:
15 септември 2023 г., петък, 17:30 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Николаев Колев СН: Димитър Панайотов Костов
15 септември 2023 г., петък, 20:00 часа
ПФК Черно море - ПФК Берое (Стара Загора)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Мартин Живков Богдев
16 септември 2023 г., събота, 17:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Костадин Ангелов Гергинов
16 септември 2023 г., събота, 20:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев
17 септември 2023 г., неделя, 17:45 часа
ФК Етър (Велико Търново) - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Кольо Димитров Данев
17 септември 2023 г., неделя, 20:15 часа
ПФК ЦСКА-София - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Георги Владимиров Игнатов
18 септември 2023 г., понеделник, 17:30 часа
ФК Хебър 1918 - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Антон Симеонов Генов
18 септември 2023 г., понеделник, 20:00 часа
ФК Крумовград - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев СН: Николай Йорданов Колев.
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