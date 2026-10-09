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ГЕРБ са сезирали ЕК за манипулации, с които кабинетът се опитва да намали дефицита за 2026 г. и да го увеличи за 2025 г.

Николай Минков от Николай Минков
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ГЕРБ са сезирали ЕК за манипулации, с които кабинетът се опитва да намали дефицита за 2026 г. и да го увеличи за 2025 г. Това съобщиха в парламента депутатите от ГЕРБ Теменужка Петкова и Николай Нанков.

Теменужка Петкова: "Изпратихме официален сигнал до Европейската комисия. Този сигнал е свързан с възложения от Народното събрание на Сметната палата извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“. Знаете, че преди близо месец ви запознахме с информация, която ни беше предоставена, че в рамките на този извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“ се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи. Това, което всъщност ни стана известно, е, че след устните указания на Министерството на финансите в Агенция „Пътна инфраструктура“ се изготвят документи и сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 година. Създават се обаче документи и сертификати, на базата на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджетна 2025 година, а трябва да бъдат осчетоводени за 2026 година. Целта на това мероприятие е да се увеличи неправомерно дефицитът за изтеклата 2025 година и да се намали дефицитът — скандалният бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната за 2026 година."

Проектът на доклад за одита на Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е факт, отбеляза Петкова.

"Знаете, че с тази информация министър Шишков се оказа, че разполага още преди проектът на доклада за одита на АПИ да е факт. Той е бил уведомен на 9 септември този месец в рамките на блицконтрола на Комисията по регионално развитие. Сега разбираме, че проектът на доклад за одита на Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е факт и от този доклад стават ясни няколко неща. Той е връчен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на всички бивши ръководители на Агенция „Пътна инфраструктура“, чиято дейност е била обект на контрол. Разбираме от тази информация, че от доклада на Сметната палата става ясно, че митът на управляващите от „Прогресивна България“ за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от Управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме, за манипулиране на данни."

Сигналът до Европейската комисия е изпратен вчера.

"Надяваме се да бъдат предприети съответните мерки", подчерта Петкова.

"Няма как в името на едни тяснопартийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции само за това да могат едни хора да постигнат своите тяснопартийни цели и да оправдаят тези, които са от предизборната кампания за тежкото наследство, за фактури в чекмеджета и всякакви такива други тези. Така че сме информирали Комисията и най-важното е, че такива фактури няма. Няма и утвърдени сертификати от АПИ, от Управителния съвет."

Николай Нанков: "Дори една дейност в рамките на една публична организация да бъде извършена в рамките на календарната година, тази дейност, по отношение на това приемане, се утвърждава с издаване на сертификат. Сертификатът влиза в сила в съответствие с договора между държавата, АПИ, НКЖИ, общината и фирмата изпълнител. Сертификатът се изготвя от съответното звено и влиза в сила, когато в случая с АПИ се приеме от Управителен съвет и се разпише от упълномощено от Управителния съвет лице. В случая и в доклада, който е изготвен от Сметната палата, категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще се цитират в бъдещия период, колегите от правосъдно ведомство и които министър Шишков незаконно, с това беше преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред и приети от Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, а още повече колежката Петкова спомена - няма издадени фактури, камо ли фактури в чекмеджета. Тези фактури в чекмеджета са в нечии глави, но не са в правния мир."

#Бюджет 2026 #2025 г. #ЕК #дефицит #ГЕРБ

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