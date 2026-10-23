БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
8459
Чете се за: 01:15 мин.
Запази
парламентарен контрол премиерът министри отговарят питанията депутатите
Слушай новината

След като се запознахме с позицията на Прогресивна България (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента.

Позицията на ГЕРБ за случилото се е ясна и категорична. Подобно поведение е недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.

Очакваме, както вече заявихме, Михаела Доцова и Прогресивна България сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се. Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят.

ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

#инцидент между служител на НСО и журналист #Соня Колтуклиева #ГЕБР-СДС #Михаела Доцова # ГЕРБ

Водещи новини

Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация" "Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Чете се за: 00:27 мин.
По света
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Кремъл съобщи, че първият танкер с руски дизел по споразумението...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ