Германия подпечата мястото си на четвъртфиналите в Париж

Националният отбор на Германия грабна билет за четвъртфиналите на олимпийския турнир по баскетбол за мъже на Игрите в Париж. Актуалните световни шампиони отказаха Бразилия с 86:73 в мач от втория кръг в група B. На закрития стадион в "Пиер Мороа" първото полувреме не бе лишено от интрига, но баскетболистите на Гордън Хърбърт заздравиха защита през второто и това се оказа достатъчно да си свършат работата срещу играчите на Александър Петрович, както и да постигнат втори последователен успех.

Така германците делят първото място в групата с Франция, като и двата отбора имат по две победи, а бразилците все още не знаят какво е успех след два кръга и заемат последната четвърта позиция в подреждането. На 2 август (петък) Бундестима ще срещне именно французите в спор за върха. От своя страна "кариоките" ще имат важен мач с Япония в същия ден.

