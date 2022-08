Германия спечели класирането по медали на Европейското по лека атлетика

Лекоатлетите на Германия оправдаха големите очаквания към тях, след като спечелиха класирането по медали на Европейското първенство на открито в Мюнхен. Домакините водеха оспорвана битка с Великобритания буквално до последния старт - щафетата 4х100 при жените, преди която двете държави имаха по шест титли от шампионата.

В директната надпревара за първото място по медали спринтьорките на Германия показаха класа и характер, за да стигнат до златото с 42.34 секунди, докато британките не успяха да направят първото предаване на щафетата и отпаднаха. Среброто остана за полякините, които водени от Ева Свобода регистрираха национален рекорд - 42.61, докато Италия спечели бронза.

Преди това германецът Юлиан Вебер грабна титлата в хвърлянето на копие при мъжете с 87.66 метра, по-малко от 40 сантиметра повече от втория Якуб Вадлайх от Чехия. Топ 3 допълни Ласи Етелятало с 86.44.

All it takes is one throw.



Julian Weber lands European javelin gold in #Munich2022 with a fourth round throw of 87.66m! #BackToTheRoofs



(@dlv_online) pic.twitter.com/E7ZI2MYLbs