Голдън Стейт разгроми Сан Антонио пред рекордна публика

Отборът на Голдън Стейт Уориърс победи Сан Антонио Спърс със 144:113 точки като гост в мач, който подобри рекорда за най-висока посещаемост в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА).

По случай 50-годишния юбилей на франчайза, Сан Антонио се завърна в старата си зала "Аламодоум" за двубоя с Голдън Стейт, а по трибуните имаше 68 323 души. По този начин бе подобрен рекордът от 62 046 зрители на срещата Атланта Хоукс - Чикаго Булс в Атланта през 1998-ма година.

Донте ДиВинченцо добави 22 точки, а общо осем играчи на гостите вкараха 12 и повече точки. За Спърс Тре Джоунс реализира 21 точки, но тимът изоставаше през цялото време, като в един момент авансът на Уориърс бе 39 точки.

22 PTS (season-high)

7 REB

5 AST

4 threes pic.twitter.com/hcjjt0BdfF