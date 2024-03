Григор Димитров на прага на първи финал в Маями и първи успех над Зверев от 10 години насам

Григор Димитров за първи път в кариерата си се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Маями, след като рано тази сутрин записа впечатляваща победа с 6:2, 6:4 над водача в схемата Карлос Алкарас. И макар суперлативите за представянето на българина, при това напълно заслужено, да не спират през целия ден, време за празнуване няма.



Още тази нощ Димитров ще излезе на корта за още по-важен двубой: полуфинала срещу Александър Зверев, крайно неудобен съперник в исторически план.



След 01:00 часа Григор и Саша ще излязат на корта един срещу друг за 9 път, като до момента германецът има убедителна преднина от 7-1 победи в преките двубои (пълна статистика тук). Нещо повече – единственият успех на Димитров е от първия им сблъсък, който беше преди 10 години на турнира в Базел. Важно е да се отбележи, че по онова време Зверев беше на едва 17 години и правеше първите си крачки в профи тениса.



След въпросния мач в Швейцария Зверев записа 7 последователни победи над Димитров, 4 от които в рамките на миналия сезон – на „Ролан Гарос“, Синсинати (Мастърс 1000), US Open и Ченгду (ATP 250). В споменатите 4 двубоя Димитров взе само един сет – първия на мача им в Ню Йорк.



За Григор Димитров двубоят тази нощ ще бъде четвърто участие на полуфинал през сезона (след Бризбън, Марсилия и Ротердам). При победа българинът ще си гарантира завръщане в Топ 10 на ранглистата за първи път от 2018 г. насам.

От началото на 2024 г. Димитров има спечелени 19 двубоя при едва 4 загуби.



От своя страна Зверев, Олимпийски шампион от игрите в Токио 2020, е в преследване на първа титла за сезона и общо 22 в кариерата до момента. Бившият №2 в света е финалист в Маями от 2018 г., когато отстъпи пред Джон Иснър в спора за трофея.



В другия полуфинал, който е с начален час 21:00 наше време, ще се изправят Даниил Медведев и Яник Синер в повторение на финала от Australian Open и финала от Маями миналата година.

