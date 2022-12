Григор Димитров отстъпи на Стефанос Циципас след страхотна битка

Григор Димитров загуби от световния №4 Стефанос Циципас с 6:4, 2:6, 6:7(4) във втората среща между отборите на България и Гърция от група А на новия турнир по тенис за смесени състави - "United Cup" в Пърт, Австралия.

Така южните ни съседи си осигуриха преднина от 2-0, след като в първия мач на сингъл между вторите ракети при жените Изабелла Шиникова отстъпи с 6:3, 4:6, 1:6 пред Деспина Папамихаил.

Българинът спечели първата част с решителен пробив при 5:4. Във втория сет Циципас спечели четири поредни гейма от 0:1 до 4:1 и успя изравни резултата.

An absolute BEAUTY @GrigorDimitrov couldn't help but smile after this wicked backhand winner. #UnitedCup pic.twitter.com/ipuf7p4GbB