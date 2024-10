Григор Димитров пребори корав китаец на старта във Виена

Григор Димитров потегли победоносно на турнира ATP 500 във Виена. Най-добрият български тенисистотказа Жиженг Жанг след 6:4, 7:5 в мач от първия кръг в австрийската столица.

Dimi focus



The 2022 semi-finalist off to a solid start in Vienna#ErsteBankOpen | @ErsteBankOpen | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/tUQi0vru30