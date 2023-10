Григор Димитров преклони глава пред Андрей Рубльов на полуфинала на тенис турнира в Шанхай

Григор Димитров отпадна на полуфиналите на турнира по тенис за мъже от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай.

Първата ракета на България отстъпи с 6:7(7), 3:6 на поставения под №5 в схемата Андрей Рубльов след час и 52 минути игра.

Димитров отново показа солидна, особено в първия сет, но пропусна възможности в ключови моменти, които бяха наказани от Рубльов.

В първите геймове на мача играта се водеше от българина, който печелеше подаванията си почти безпроблемно. Той достигна и до първите си възможности за пробив при 3:2 гейма, но пропусна четири брейкбола, в това число и три последователни при 0:40.

