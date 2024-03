Григор Димитров приключи участието си в Индиън Уелс

Григор Димитров приключи участието си на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове в Индиън Уелс, САЩ. Най-добрият български тенисист отстъпи с 4:6, 4:6 пред Даниил Медведев в среща от осминафиналите на надпреварата. Това беше мач номер десет между двамата, като роденият в Москва тенисист записа седми успех.



Един пробив се оказа достатъчен за изхода на първия сет. Осъществи го Медведев, който се справи с подаването на Григор Димитров за преднина 3:2 гейма. До края на първата част българинът така и не успя да затрудни началния удар на опонента си.



Медведев, бивш №1 в света, започна по-силно и втората част, като след ранен пробив поведе с 2:1 гейма. Димитров отговори със светкавичен ри-брейк и изравни за 2:2, с което съхрани интригата в сета и мача. В седмия гейм руснакът отново проби и поведе с 4:3, след което до края на срещата не изпусна инициативата, осигурявайки си място сред най-добрите осем в турнира.



„Срещу Григор (Димитров) никога не е лесно. Днес имаше и силен вятър, който също повлия на играта. От едната страна (на корта) беше по-трудно да се играе. Радвам се, че успях да се справя с условията и да продължа напред. Благодаря за подкрепата от страхотната публика“, каза в интервюто на корта Медведев.



Димитров завърши срещата с 29 непредизвикани грешки, срещу едва 13 за Медведев. На четвъртфиналите руснакът ще срещне победителя от двубоя между Тейлър Фриц и Холгер Руне.





